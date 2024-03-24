Emeklilik sistemi ekonomistleri birbirine düşürdü. Özgür Demirtaş’a hakarete varan cevap

TÜİK'in açıkladığı 2023 nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye yükseldi. Güncel ekonomik duruma ilişkin yaptığı değerlendirmelerle adından söz ettiren ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dünyadaki Sosyal Güvenlik sistemleri hakkında bir açıklama yaptı.

Dünyadaki Sosyal Güvenlik sistemlerini birer Saadet Zinciri olarak tanımlayan Demirtaş, "Gençler çalışırken, sepete para atarlar. Yaşlılar emekli olunca sepetten para alırlar. Gençler sayıca fazlayken sistem işler. Aksi olunca bu Ponzi üstüne çöker. Bir de sepete ELİNİ sokan popülist siyasetçiler vardır. O bambaşka bir zübük konusu" ifadelerini kullandı.

AZİZ ÇELİK’TEN ZEHİR ZEMBEREK YANIT

Özgür Demirtaş'ın söz konusu açıklamasına Sosyal Politikalar Uzmanı Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çelik, Demirtaş’ın açıklamasını, "Sosyal güvenlik sistemini Ponzi dolandırıcılığına benzetmek ya "akademik zübüklükle" ya da "Dunning-Kruger Sendromu" (bilmediğini bilmemek) ile mümkün!" ifadeleriyle eleştirdi.