﻿Emeklilik vaadiyle milyonluk vurgun

Koçarlı ilçesinde L.Ç. (33) ismindeki şüpheli şahıs vatandaşlara Suudi Arabistan'da yüklü miktarda parasının olduğunu söyledi.

Fakat vergilerini ödeyemediği için ülkeye bu parayı getiremediğini ve Suudi Arabistan'da işyeri olduğunu vatandaşları da orada çalışıyor gösterip Suudi Arabistan'dan sahte düzenlemiş olduğu evraklarla emekli edeceğini vaat etti.

GÖZALTINA ALINDI

Şahısları bu yöntemle 1 milyon 186 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli şahıs Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Koçarlı İlçe Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.