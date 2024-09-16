Emeklilikte 'yığılma endişesine' formül arayışı. Düğmeye basıldı

Emekli aylıklarının hesaplanmasına kullanılan formülü, 2024 yılı yerine gelecek yıl emekli olacakların yüzde 30 eksik maaş bağlanacak olması onbinlerce emekliyi hareket geçirdi. Bu 20 bin lira emekli maaşı bağlanacak bir kişinin gelecek yıl 14 bin lira maaş bağlanması anlamına geliyordu. İşte 2024 yılında emeklilik hakkı elde edenler SGK'nın kapısına dayanması demekti.

HAREKETE GEÇİLDİ

SGK'nın bütçesi durumu belli. Ekonomi yönetimi de harekete geçti. Formul arayışına girildi ve formülün de bulunduğu belirtiliyor. Buna göre yeni frmül hak ettiği halde emekli olmayanların kayıp yaşamaması üzerine kurulduğu belirtiliyor.

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EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR

Emeklilik aylığı hesabı yapılırken, günceleme katsayısı önceki yılın enflasyon verisi göz önüne alınıyor.

Bu yılın enflasyon 2023’e göre daha düşük olacağı için 2024’te hesaplanacak emekli aylığı 2025 yılında hesaplanacak aylığa göre daha yüksek olacaktı.

Ekonomi yönetimi bu kapsamda emekliliğini geciktirecekler için hak kaybının oluşmasının önüne geçecek formül arayışına girdiği belirtiliyor. Formül üzerindeki çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğu gelen bilgiler arasında.

Yeni formüle göre emekliliğe hak kazanan bir sigortalı hangi tarihte dilekçesini vermiş olursa olsun hak kazandığı tarihten itibaren gngi yıl emekli aylığı daha yükse olacaksa o yılın güncelleme katsayısında hesaplanacak

ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞENE KADAR YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Hayata geçirilecek formül de enflasyonun tek haneye düşene kadar devam edeceği kaydediliyor. Örneğin 2024 yılında emekliliğe hak kazanan bir sigortalı 20 bin lira aylık hesaplanıyorsa, yıllbaşından sonra emekli olması halinde alacağı emekli maaşı 14 bin liraya düşecek. Bu kaybın önlenmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

DÜZENLEME OLMAZSA 2026'DA AYNI SORUNLA KARŞILAŞILACAK

Ekonomi yönetimi düzenleme yapması halinde 2026 yılında da aynı sorunla karşı karşıya kalınacak. 2025 yılının verileri belli değil ama gelecek yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı önceki yılın enflasyon far sebebiyle 2026 yılında emekli olmak isteyenlerin oranından yüksek çıkacak. Yasal düzenleme yapılmazsa 2026 yılında da SGK'nın önünde uzun kuyruklar oluşacak.

HANGİ YIL YÜKSEKSE AYLIK O YILA GÖRE HESAPLANACAK

Bulunun formüle göre 2024 yılında emekli olmaya hak kazanan bir kişi eğer dilekçesini 2026 yılında verirse, emekli aylığı; 2024-2025-2026 yıllarındaki katsayılara göre ayrı ayrı hesaplanacak. Yapılan hesaplamaya göre hangi yıla ilişkin aylık daha yüksek çıkarsa, aylık o yılın verilerine göre hesaplanarak bağlanacak. Ancak zorunlu olarak düzenleme yapılması gerekiyor.