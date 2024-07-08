Emekliye Müjde! Temmuz Düzeltmeleri Geldi: 18.000 TL Veriliyor

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 24,37'lik zam sonrası bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını yeniden şekillendirdi. İşte bankaların güncel teklifleri:

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaşını taşıyan emeklilere cömert promosyonlar sunuyor. 10.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000 - 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu promosyonları artırdı. Banka, emekli maaşı müşterilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca kendisinden alacak müşterilere çeşitli promosyonlar sunuyor. 10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

ING

ING, maaşını taşıyan emeklilere cazip promosyonlar sunuyor. 10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca kendisinden alacak müşterilere promosyonlar sunuyor. 10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

FİBABANKA

Fibabanka, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alacak müşterilere 10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon sunuyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını kendisinden alan müşterilere cazip promosyonlar sunuyor. 10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emekli müşterilerine toplamda 16.200 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Bu miktara, CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim de dahil.

VAKIFBANK

Vakıfbank, emekli maaşlarını 10.000 - 15.000 TL arası alanlara 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon sunuyor.

AKBANK

Akbank, emekli maaşlarını 10.000 - 14.999 TL arası alanlara 10.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL üzeri maaş alanlara 15.000 TL ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül sunuyor.

Bankaların sunduğu bu cazip promosyonlar, emeklilere önemli bir ek gelir kaynağı sağlıyor.

En uygun promosyonu seçmek için bankaların sunduğu detayları dikkatlice incelemek önemli.