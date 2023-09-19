Emekliye yapılacak ara zammın detayları belli olmaya başladı. Masada 3 formül var

Doğru olan şu: En düşük kök maaş şu anda 4500-5000 TL arasında. Normal şartlarda devletimiz bunu tamamlayarak 7500 TL’ye artırıyor. Ancak emeklilerin daha sonra zamlardan faydalanılabilmesi adına kök maaşlara seyyanen zam yapılmadı. 5 bin TL olan kök maaş eğer seyyanen zamla 10 bin TL’ye getirilirse bundan sonra yapılacak her oransal artış emeklinin cebine yansıyacak.