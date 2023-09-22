Erdoğan’dan emeklilere zam mesajı: Fazla uzamaz, en kısa zamanda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin ücretlerinde ne zaman artış olacağıyla ilgili olarak, “Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan emeklilere zam mesajı: Fazla uzamaz, en kısa zamanda

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere zam çalışmasının kısa sürede sonuçlanacağını söyledi.

Erdoğan, New York’ta düzenlenen 78’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Burada emeklilerin ücretlerinde ne zaman artış olacağıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, şunları kaydetti:

“FAZLA UZAMAZ, EN KISA ZAMANDA”

“Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, ‘Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?’ kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024’e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz.”

İlgili Haberler
AKP'den emekliye 5 bin TL zam açıklaması
Memur ve emekliyi sabaha kadar uyutmayacak kötü haber
Tüm çalışan ve emeklilere şok! "2 yıl boyunca sıfır zam verilebilir"
Emekli maaşları tehlikede! SGK uzmanı kara haberi verdi
Emekliye yapılacak ara zammın detayları belli olmaya başladı. Masada 3 formül var
Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
Bakanlık koltuğunda yapamadıklarını vakıfla yapacaklar Güncel
Bakanlık koltuğunda yapamadıklarını vakıfla yapacaklar
Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha barış teklifimizi sunuyoruz Dünya
Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha barış teklifimizi sunuyoruz
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı Yaşam
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
'FETÖ borsası' itirazı reddedildi, Savcı Bato’ya tenzil-i rütbe Güncel
'FETÖ borsası' itirazı reddedildi, Savcı Bato’ya tenzil-i rütbe
Mert Günok: Yapmamız gerekeni yaptık Spor
Mert Günok: Yapmamız gerekeni yaptık
Şenol Güneş Club Brugge maçında yaptığı tercihi açıkladı Spor
Şenol Güneş Club Brugge maçında yaptığı tercihi açıkladı