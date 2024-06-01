Emily Ratajkowski sokağa bikiniyle çıktı

Modelliğin yanı sıra oyunculukta da kendine Hollywood'da yer açan Emily Ratajkowski, Newyork sokaklarını karıştırdı.

Bir çok markayla işbirliği yapan 32 yaşındaki model bir mayo firmasının çekimleri için NY sokaklarında seksi pozlar verdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çekimler gün boyu sürdü.

Bir süre önce kocası Sebastian Bear-McClard ile yollarını ayıran seksi modelin bikinili pozlarıysa müstehcen bulundu.

Instagram’da 29.9 milyon takipçisi olan Emily, o pozları takipçileriyle paylaştı.

Büyük beğeni alan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen MET Gala’ya transparan bir kıyafetle çıkan güzel, yine çok konuşulmuştu.