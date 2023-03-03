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Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde

Milli atletler Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 3000 metrede finale yükselme başarısı gösterdi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 00:00
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Emine Hatun ve Yasemin Can finale yükseldi

Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
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İstanbul'un ev sahipliğinde Ataköy Atletizm Salonu'nda 2-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda heyecan başladı.

İKİ İSİM FİNALE KALDI
İlk gün yarışlarından birisi olan kadınlar 3000 metre elemelerinde milli atletler Emine Hatun Mechaal ve Yasemin Can piste çıktı.
İlk seride koşan Emine Hatun Mechaal, 9.03.03'lük derecesiyle serisini 7'nci sırada bitirdi.
İlk 6 kişinin direkt olarak finale çıktığı elemelerde Mechaal, iki seride ilk 6 dışında kalıp en hızlı 3 isim arasına girerek final biletini aldı.
İkinci seride piste çıkan Yasemin Can ise serisini 9.01.34'lük derecesiyle 6'ncı sırada bitirerek finale çıktı.

Öte yandan hem Yasemin Can hem de Emine Hatun Mechaal, elemelerdeki dereceleriyle sezonun kendilerine ait en iyi derecelerini elde etti.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre finali, yarın saat 20.18'te koşulacak.

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