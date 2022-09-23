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Atletizm Dürüstlük Birimi'nden Türkiye'ye büyük şok. Manipülasyon nedeniyle 7 ülke takip listesinde

Dünya Atletizm Konseyi, Türkiye'nin de içinde olduğu 7 ülkeye takip kararı çıkarttı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 21:09
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Manipülasyon nedeniyle 7 ülke takip listesinde. Atletizm Dürüstlük Birimi'nden Türkiye'ye büyük şok

Atletizm Dürüstlük Birimi'nden Türkiye'ye büyük şok. Manipülasyon nedeniyle 7 ülke takip listesinde
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MİRZA ŞEKER/ YENİÇAĞ SPOR

Dünya Atletizm Konseyi, geçtiğimiz yıl dünya çapında bazı yarışmaların sonuçlarında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla AIU’nun (Atletizm Dürüstlük Birimi) incelediği dosyalarla ilgili kararını açıkladı.

Kararda, Türkiye'nin de içinde olduğu 7 ülke Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova, ve Özbekistan hakkında takip kararı çıkartıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu bu takip kararı sonrası cevap verdi. Konuya ilişkin olarak TAF Başkanı Fatih Çintimar açıklama yaptı.

İşte Fatih Çintimar'ın açıklamaları;
''Değerli atletizm ailesi,

Geçtiğimiz yaz Eugene’de yapılan toplantıda görüşülen dosyayla ilgili, resmi web sitesinde bugün (23 Eylül 2022) yayınlanan kararda, aralarında Türkiye’nin de olduğu yedi ülkenin “takip listesine” alınmasına karar verildi. Buna göre;

– Türkiye’de yapılan uluslararası yarışmalar ve Balkan Şampiyonası benzeri bölge şampiyonaları,

– Dünya Atletizm Birliği derecelendirme kriterlerine tabii N-Kolay İstanbul Maratonu gibi yarışmalar,

– World Athletics’in gözetiminde, teknik delege görevlendirme yetkisini saklı tutması kaydıyla, Dünya Şampiyonası’na yüksek katsayıyla puan veren Türkiye Atletizm Şampiyonası sonuçları dünya listesinde ve kota puanlamasındaki yerini korumaktadır.

Bunun haricinde kalan diğer yerel yarışmalardaki sonuçlar, geçici olarak değerlendirme dışı olacaktır.

23 Eylül tarihinden itibaren başlayan süreçte, uluslararası teknik görevlilerin değerlendirme kriterlerini karşıladıktan sonra yeniden tüm yarışmaların onayı sağlanacaktır.

Türkiye Atletizm Federasyonu olarak, bugünden itibaren World Athletics ile yakın çalışmayı sürdürürken, bir yandan müsabaka ölçüm altyapımızı yenileyecek ve hakem eğitimlerimizi yoğunlaştıracağız. Tüm çabamızın en kısa zamanda bu süreci sona erdirmek olacağını belirtmek isteriz.

Kısa süreceğini umduğumuz takip sürecinde atletlerimizin yurt dışındaki kota yarışmalarını çok dikkatli planlarken, yurt içinde de uluslararası statüdeki müsabakalarımızı artırarak mağduriyet yaşamamaları en önemli önceliğimiz olacaktır.

Saygılarımla,''

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kartal
23.09.2022 21:24
akp ve spor! ne bekliyorsunuz ki!  
 
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