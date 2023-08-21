Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı

Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere ceza uygulanarak araçları 10 gün süreyle trafikten menedildi.

Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sivil trafik polisleri taksilere müşteri gibi binerek, kurallara uymayan, taksimetre açmayan ve yolcu seçen taksicileri belirledi.

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Denetim noktasına gelen taksileri durduran ekipler ise verilen bilgiler doğrultusunda kurallara uymayan taksicilere idari para cezası uyguladı. Yapılan denetim sırasında yolcu seçen ve sivil trafik polisini aracına almayan iki taksi şoförüne toplam 8 bin 128 lira ceza kesilirken araçları 10 gün süreyle trafikten menedildi.

Sivil polisin durdurduğu bir taksicinin 'İleride polis var, alamam' dediği anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yazılan cezaya itiraz eden taksi şoförü, beddua ederek ceza makbuzunu yırttı. Ceza yazılan ve aracı trafikten menedilen başka bir sürücü ise "Vatana hizmet edin biraz" diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi.

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"TAKSİ ÇAĞIRDIM BENİ ALMADI TURİSTİ ALDI"

Denetim noktasında araç bekleyen ancak taksi bulamayan Can Aksungur, "Tam bir buçuk saattir taksi bekliyorum. Almıyorlar, Arap seçiyorlar. Uygulamadan taksi çağırıyorum, başkasını alıyorlar. Nerede yaşıyoruz, oğlumla birlikte güneşin altında bekliyoruz. Burada bekliyorum, taksi geliyor. 'Kağıthane' diyorum, beni almıyor başka yere gidiyorlar. Uygulamadan taksi çağırdım, beni almadı şuradaki turisti aldı, götürdü" dedi.

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