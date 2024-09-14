Emir Sultan Türbesi’nin yenilenen sanduka örtüsü Mevlid Kandili’nde yerine serildi

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan örtü, ikindi namazının ardından düzenlenen törenle yerine konuldu. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Emir Sultan'ın ruhuna ithafen 600 Hatm-i Şerif duasını yaptıktan sonra sanduka örtüsü açıldı. Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından katılımcılara etli pilav ikram edildi.

Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Bölüm Şefi Güleser Sencar, puşide örtülerinde geleneksel işleme yöntemlerine sadık kalınması gerektiğini belirterek, "Emir Sultan Türbesi puşidesi için yaklaşık 10 ay çalıştık. Örtüler, 200 yıl önce hangi teknikler kullanılıyorsa aynı şekilde işleniyor. Altına bitkisel çirişli kağıtlar hazırlıyoruz, kalıplar çıkarıyoruz ve aslına uygun çalışıyoruz. Türbelerimiz nem ve rutubete çok müsait olduğu için ömrünün uzun olması adına atalarımızın geleneklerini takip ediyoruz. Hayvansal yapıştırıcılar ve en iyi kağıtları kullanarak elde kesip işliyoruz. Bu örtüler, herhangi bir nakış örtüsü olarak düşünülmemeli; aslına uygun çalışıldığı için gelecek kuşaklara miras bırakıyoruz. Maraş işi tekniği ile yapılan bu örtüler, altın ve gümüş ile işleniyor. Gördüğünüz malzeme sadece üstten gözükür, arkasında dikiş ipi vardır. Bu örtü yaklaşık 13,5 metrekare. Desenlerin orijinaline göre çalışılması ve geleneksel işleme yöntemlerine sadık kalınması gerekiyor. Türbelerin yazıları da Hüseyin Kutlu tarafından yazılıyor. Bu örtüde 8 kişi çalıştı, ancak Mevlid Kandili'ne yetiştirmek için başka arkadaşlarımız da destek verdi. Toplamda 15-16 kişi üzerinde çalıştı" dedi.