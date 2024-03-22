Emmanuel Macron boks eldivenleriyle kime mesaj verdi

Macron’un boks yaparken çekilmiş fotoğrafları, Fransız halkı arasında hem takdir hem de merak uyandırdı. Cumhurbaşkanının resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière’nin Instagram’da paylaştığı siyah beyaz fotoğraflar, Macron’un egzersiz yaparkenki anlarını gözler önüne seriyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Macron’un fotoğraflarını gördükten sonra onu “Rocky Balboa” ile karşılaştırmaya başladılar.

Macron’un Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşına ilişkin Avrupa’ya yaptığı son çağrılardan sonra, fotoğrafların yayınlanma zamanlaması bazı spekülasyonlara yol açtı.

Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz yıl Paris Match dergisine verdiği röportajda, cumhurbaşkanının haftada iki kez boks yaptığını ve daha önce Paris Olimpiyatları öncesinde sporu teşvik amacıyla boks eldivenleriyle poz verdiğini belirtmişti.