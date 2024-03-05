Emniyet güçlerinden uyuşturucu operasyonu. 4 tutuklama

Erzurum Emniyet güçleri kentte uyuşturucu taciri ve tüketimine karşın çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda 27 şubat tarihinde 32 yaşındaki S.L 181 adet sentetik uyuşturucu maddesi bulundurmaktan,

28 Şubat tarihinde yapılan operasyon sonucunda 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan N.B isimli şahıs, 2 Mart tarihinde yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda esrar ve sentetik uyuşturucu maddesi bulunduran 33 yaşındaki A.A isimli şahıs ve 3 Mart tarihinde yapılan operasyonda 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan 27 yaşındaki R.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.