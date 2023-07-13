Emniyet kemeri sayesinde takla atan tırdan sağ çıktı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkan tır takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Emniyet kemeri sayesinde takla atan tırdan sağ çıktı

(İHA) Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karabük’ten yüklediği sac boruları İstanbul’a götüren Cüneyt Savur idaresindeki 06 DDV 228 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçarak takla attı.

Emniyet kemeri takılı olan sürücünün kazadan burnu bile kanamadan çıkması dikkat çekti.

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Emniyet kemerinin hayatını kurtardığını belirten Cüneyt Savur, “Karabük’ten sac boru yüklemiştim. İstanbul Tuzla’ya gidiyordum. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Şarampole yuvarlanıp takla attım.

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Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı çok şükür bu kazadan yara almadan kurtuldum. Emniyet kemeri hayat kurtarır, diyorlar. Evet doğru” şeklinde konuştu.

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Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, tırın kaldırma çalışmaları sabah saatlerinde yapılacak.

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