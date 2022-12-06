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Sakarya'da hapis cezası bulunan 63 şüpheli yakalandı

Sakarya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 18:11
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Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hapis cezası bulunan şüpheliler yakalandı

Sakarya'da hapis cezası bulunan 63 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde kontrol ve denetim çalışması yapıldı.

Çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan, değişen oranlarda hapis cezası bulunan 63 zanlı yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLENLER OLDU

Ekipler 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı, 206 fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirdi.

"Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarından 2 şüphelinin tutuklandığı, 7 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edildiği çalışmalarda, 5 kişiye de kumar oynamaktan adli ve idari işlem uygulandı.

Kentte meydana gelen 25 hırsızlık olayının aydınlatıldığı denetim ve kontrollerde, 13 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. (AA)

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