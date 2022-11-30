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Göztepe-Altay derbisinde göz altına alınanlara tutuklama talebi

Olaylı Göztepe-Altay derbisi olayında sıcak gelişme...

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:44
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Savcılık Göztepe-Altay derbisinde göz altına alınan 28 şahıstan 19'una tutuklama talebi istedi

Göztepe-Altay derbisinde göz altına alınanlara tutuklama talebi
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Göztepe ile Altay arasında oynanan, konuk takımın kalecisi Ozan Evrim'in, Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın korner direkli saldırısına uğradığı ve Furkan E. (23) tarafından tribüne atıldığı belirlenen işaret fişeğiyle Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı İzmir derbisindeki olaylara ilişkin gözaltı sayısı, 28'e yükseldi. İşaret fişeğini atan Furkan E.'nin ise ifadesi ortaya çıktı. Furkan E.'nin, polise verdiği ifadede, "Pişmanım. Fişeği hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dediği öğrenildi. Polis, patlayıcı ve yanıcı malzemelerin satıldığı iş yerine de baskın düzenledi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A.'nın ifadesi ortaya çıktı. TRT Haber'de geçen haberde; "Kayınbiraderimin yanına gidiyordum" diyen saldırgan 'kasten öldürmeye teşebbüsten' tutuklandı.

''KARŞI TRİBÜNDE BULUNAN KAYINBİRADERİMİ GÖRMEK İSTEDİM''
Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savundu.

Karşı tribündeki kayınbiraderini merak ettiği için inmiş saha sonrada o olayı bilinçsizce yaptığını iddia eden taraftar, alkolün etkisinde olduğunu öne sürdü.

"Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbirederimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. "

NE OLMUŞTU?
İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım'da oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. Her 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle maç tatil edildi ve soruşturma başlatıldı.

19 ŞAHIŞ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19’u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

 

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Bülent İnce
30.11.2022 16:00
İbretlik bir ceza verilmesini diliyor ve talep ediyorum.Ben de maçtaydım,bize de gelebilirdi o fişek.Adam öldürmye teşebbüsten yargılaıp en az 7-8 sene ceza alsınlar.  
 
Ümitsiz
30.11.2022 15:50
Öyle bir ceza verilsin ki bir daha kimse bu olaylara kalkışmasın. Tabi adalet varsa  
 
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