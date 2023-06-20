Emniyette büyük skandalı Tolga Şardan ortaya çıkardı

İçişleri Bakanlığı’na Ali Yerlikaya’nın gelmesi sonrası ortaya çıkan ‘iltisak’ konulu dosya büyük yankıya neden oldu. Eski Bakan Soylu’nın ekibinin hazırlattığı öğrenilen dosyanın amacının Yerlikaya’nın kendi ekibini getirmesinin önüne geçmesi olduğu öğrenildi.

T24 yazarı Tolga Şardan söz konusu dosya ile ilgili çarpıcı bilgilere yer verdi. Şardan, dosyada Bayan Yerlikaya’nın da yer aldığını belirterek, ‘fiili durumla uyuşmayan’ verilerin bulunduğunu söyledi.

Tolga Şardan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Aslında her şey, 15 Temmuz’dan sonra Tokat’ta mülki idare amirleriyle bağlantılı FETÖ’nün "mahrem imamları"nın belirlenmesini sağlayan soruşturmayla başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar başta olmak üzere yüzlerce mülki idare amirinin Gülen cemaatinin mahrem imamlarıyla bağlantılarını tespit etti.

Artık hemen herkesin bildiği üzere, FETÖ’nün "hususiler" olarak adlandırdığı mahrem imamların, mülki idare amirleriyle "ankesör" sistemi ve "patates hat" olarak tanımlanan operasyonel telefon hatlarından irtibat sağladığı anlaşıldı.

Bu konuda Büyüteç’te epeyce yazı yazmıştım geçmişte.

Sonrasında soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Başsavcılık uzun süre yürüttüğü mülki idare ve mahrem imamlar soruşturmaları çerçevesinde on binlerce telefon görüşmesinin analizini yaptı.

"FİİLİ DURUMLA UYUŞMAYAN" VERİLER

Soruşturmayı 2019’da devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm dosyaları didik didik ederek FETÖ’yle "mahrem imamlar" üzerinden bağlantıları tespit edilen mülki idare amirlerini tespit etti.

Başsavcılık, çalışmalarının büyük bölümünü Ankara Emniyet Müdürlüğü üzerinden yürüttü. Zira, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki istihbarat, terörle mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinin oluşturduğu veri havuzu kullanılarak söz konusu tespitler gün ışığına çıkarıldı.

İşte bu süreçte Ankara Emniyeti’nce yürütülen veri analiz çalışmaları çerçevesinde hazırlanan raporlardaki savcılık incelemesi sırasında "gariplikler" tespit edildi.

Savcılığın incelemelerinde bazı mülki idare amirlerine yönelik "fiili durumla uyuşmayan" durum ortaya çıkarıldı.

Neydi bu fiili durumla uyuşmayan durum?

Savcılık soruşturmasında "istenilen" bilgilerin yerine "istenmeyen" bilgilere raporlarda yer verilmesiydi.

2021’de yaşanan bu durum ortalığı karıştırdı, doğal olarak. Nedeni ise; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mülki idare üzerinde bakan sıfatıyla hakimiyetini kurmaya çalışması, Ankara Emniyeti’nin bir numaralı ismi Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın, Soylu’nun en yakınındaki isim olarak Soylu’nun bu yaklaşımına destek vermek amacıyla veri raporlarının savcılık talimatları dışında bilgiler içerecek biçimde düzenlenmesinin önünü açmasıydı.

Böylelikle adli soruşturmada kullanılmayacak bilgilerin kullanılır hale getirilmesi sağlanarak Soylu’nun hedefinde olan mülki idare amirlerinin üzerinde "bürokratik baskı" kurulmasının temeli atılmış oldu.

Mesela, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın durumu da böyleydi. Yerlikaya, fiili duruma uymayan bir uygulama sonucunda iltisak soruşturması kapsamına alınmıştı.

Soylu, bu durumu ortaya koyarak İstanbul özelinde siyasi ve bakanlık sorumluluğunda olan çalışmalarını yürütmeyi amaçladı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Hesabı bozan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı oldu.

Veri analiz raporları üzerindeki hataları tespit eden savcılık, aynı zamanda MİT’i devreye verileri "doğrulatma işlemi" gerçekleştirdi.