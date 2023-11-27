Emniyetten şok uygulama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde şok bir uygulama gerçekleştirdi. 39 noktada toplam 403 polisin katıldığı uygulamada 10 bin 97 şahıs ile 2 bin 44 araç ve 313 motosikletin kontrolü gerçekleştirildi.

Yapılan aramada yaklaşık 4 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram eroin, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs ile 12 aranan şahıs yakalanırken 6 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uygulamada 1 çalıntı motosiklet de ele geçiren ekipler, 38 araca ise toplam 321 bin Türk Lirası para cezası kesti.