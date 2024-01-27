Emre Altuğ Yalı Çapkınından ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Orhan dizinden çıkıyor mu?

Star TV’nin sevilen yapımlarından Yalı Çapkını dizisinde yaşanan gelişmelerin ardından Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ’un diziden ayrılacağı iddia edildi.

Dizinin son yayınlanan fragmanında Orhan karakterinin adam kaçırtmaktan hapse gireceği algısı uyandırılırken bununla birlikte Orhan karakterine hayat veren oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ’un da diziye veda edeceği konuşuluyor.

Dizinin başrol oyuncularından biri olan Emre Altuğ, Orhan karakteriyle beğeni topluyor. Ancak son günlerde Emre Altuğ’un diziden ayrılacağı yönünde çıkan haberler, hayranlarını üzdü. Peki, Emre Altuğ Yalı Çapkını dizisinden ayrılacak mı?

YALI ÇAPKINI ORHAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Emre Altuğ’un diziden ayrılacağına dair iddialar, sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kaynaklar, Emre Altuğ’un yeni projeler için diziden ayrılmayı planladığını öne sürdü. Ancak bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı. Emre Altuğ, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yalı Çapkını Orhan’ın akıbeti, önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

EMRE ALTUĞ KİMDİR?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul eğitimini Şair Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimine Şişli Terakki Lisesi'nde devam etti. Müzik ve tiyatroya olan ilgisi, genç yaşlardan itibaren belirginleşti ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümüne kaydoldu.

90'lı yıllarda müzik dünyasına adım atan Altuğ, dönemin ünlü isimleri Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener ve Levent Yüksel gibi sanatçılarla vokalist olarak çalıştı. Aynı dönemde Haldun Dormen Tiyatrosu'nda sahne aldı ve tiyatro kariyerine de adım attı.

Altuğ'un müzik kariyeri, 2001'de "Çil Horoz" albümüyle başladı. Bu albümdeki "Gitme Seviyorum" şarkısı büyük ilgi gördü. Ardından "Sıcak", "Sensiz Olmuyor", "Kıyamet", "Nefes", "Mucize" ve "Altuğ" gibi birçok başarılı albüm yayınladı.

2008'de oyuncu Çağla Şikel ile evlendi ve bu evlilikten Ares ve Atlas adında iki oğlu oldu. Ancak çift 2015 yılında boşandı. Sonrasında oyuncu Tuğba Melis Türk ile ilişki yaşamaya başladı.

Hem müzik hem de oyunculuk alanında başarılı bir kariyere sahip olan Emre Altuğ, "Yalı Çapkını" dizisindeki performansıyla da dikkat çekti.