Yalı Çapkını dizisi hakkında flaş karar! Devam edip etmeyeceği merak konusuydu

Yurt dışı satışı en çok olan dizilerin başında gelen “Yalı Çapkını” dizisinin önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

Star TV’de yayınlanan “Yalı Çapkını” dizisi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin geleceği için karar verildi.

3.SEZON ONAYI ALINDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrolünü Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in paylaştığı OGM Pictures imzalı dizinin yurt dışı satışının ve bölüm başı ücretlerinin çok yüksek sebebiyle devam kararı alındı.

7 HAZİRAN'DA SEZON FİNALİ YAPILACAK

7 Haziran’da sezon final yapması planlanan dizi, yeni sezonda da seyircisiyle olmaya devam edecek. Mehmet Barış Günger’in yazdığı dizinin reytinglerini son haftalarda yükselişe geçmişti.