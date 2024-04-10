Emre Altuğ'dan şaşırtan aşk itirafı! 'Hayatımda biri var'

Kaynak: Milliyet
Emre Altuğ'dan şaşırtan aşk itirafı! 'Hayatımda biri var'
Çağla Şıkel ile evliliği bittikten sonra özel yaşantısını gözlerden uzak tutan Emre Altuğ'tan aşk itirafı geldi. Gözde Kansu ile uzun zamandır birlikte olduğuna dair iddialar ortaya atılan Altuğ “Hayatımda biri var.” dedi.

Yalı Çapkını adlı dizide rol arkadaşı olan Gözde Kansu ile adı aşk iddialarına karışan Emre Altuğ itirafta bulundu.

ggg.jpg

Çağla Şıkel ile olan evliliği noktalandıktan sonra aşk hayatını kameralardan uzak yaşayan Emre Altuğ, önceki gün Zekeriyaköy'de kameralara yakalandı.

hq720-1.jpg

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı ve oyuncu, “Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “Siz göremiyorsunuz, bugün o gün değil, bir şey açıklamak için henüz erken, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, gerektiği zaman açıklarım.” dedi ve böylece hayatında biri olduğunu açıklamış oldu.

photo-84-1.jpg

2008 yılında evlenen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 2015’te evliliklerini noktalamışlardı. Altuğ ve Şıkel’in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki çocukları var.

caglasikel-emrealtug-1.jpeg

Son Haberler
Gaziantep’te cezası kesinleşmiş şahıs yakalandı Gündem
Gaziantep’te cezası kesinleşmiş şahıs yakalandı
Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına geriledi Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına geriledi
Selçuk Bayraktar'ın abisi İmamoğlu'na çok sinirlendi: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak Gündem
Selçuk Bayraktar'ın abisi İmamoğlu'na çok sinirlendi: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak
Şansal Büyüka Mehmet Büyükekşi'nin seçim kararındaki asıl niyetini açıkladı Spor
Şansal Büyüka Mehmet Büyükekşi'nin seçim kararındaki asıl niyetini açıkladı
Hakkari’de sel can aldı Gündem
Hakkari’de sel can aldı
Anadolu Sigorta’nın Genç Anadolu projesinde yeni dönem başlıyor Ekonomi
Anadolu Sigorta’nın Genç Anadolu projesinde yeni dönem başlıyor
Venezuela’dan Kolombiya’ya 28 Temmuz çağrısı Dünya
Venezuela’dan Kolombiya’ya 28 Temmuz çağrısı