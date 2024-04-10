Emre Altuğ'dan şaşırtan aşk itirafı! 'Hayatımda biri var'

Yalı Çapkını adlı dizide rol arkadaşı olan Gözde Kansu ile adı aşk iddialarına karışan Emre Altuğ itirafta bulundu.

Çağla Şıkel ile olan evliliği noktalandıktan sonra aşk hayatını kameralardan uzak yaşayan Emre Altuğ, önceki gün Zekeriyaköy'de kameralara yakalandı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı ve oyuncu, “Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “Siz göremiyorsunuz, bugün o gün değil, bir şey açıklamak için henüz erken, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, gerektiği zaman açıklarım.” dedi ve böylece hayatında biri olduğunu açıklamış oldu.

2008 yılında evlenen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 2015’te evliliklerini noktalamışlardı. Altuğ ve Şıkel’in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki çocukları var.