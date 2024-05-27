Emre Belözoğlu bağıra bağıra düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Emre Belözoğlu bağıra bağıra düştü

Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Trabzonspor maçındaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Ankaragücü, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent ekibi 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 4-2'lik skorla mağlup oldu. Beraberliğin bile yettiği Ankaragücü bu sonuçla Süper Lig'e veda etti.

son-dakikada-golu-yiyip-kume-dusen-emre-belozoglu-17367502-3822-amp.jpg

KOŞUN LAN! ALLAH'INIZDAN KORKUN!
Karşılaşmaya damga vuran olay Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun futbolcularına isyanıydı. Kulübede çılgına dönen Emre Belözoğlu'nun yenik duruma düştükten sonra sahaya "Koşun lan! Allah'ınızdan korkun!" dediği anlar kameraya yansıdı.

takimi-son-dakika-goluyle-kume-dusen-emre-17367502-3105-m.jpg

KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN AFFETMEYECEĞİM
Emre Belözoğlu'nun ağladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşayan Emre Belözoğlu, "Hayatımın en büyük acı tecrübesini yaşadım. Hiçbir zaman kalbimin hiçbir yerinde hissetmeyeceğim bir duyguydu bu. Ama ömrümün sonuna kadar da Ankaragücü camiasına bunu yaşatan kişilerden birisi olarak kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğimi söyleyebilirim. Çok üzgünüm, benden yana bütün camiaya hakkım helal olsun" dedi.

takimi-son-dakika-goluyle-kume-dusen-emre-17367502-9200-m.jpg

takimi-son-dakika-goluyle-kume-dusen-emre-17367502-1291-m.jpg

İlgili Haberler
Arda Güler'in Dortmund maçında oynayıp oynamayacağını açıkladı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi. 4 futbolcu kazan kaldırdı
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'la ilgili flaş sözler. 'Saygısızlık yapmış oluruz' diyerek anlattı
Okan Buruk küfür ederken yakalandı
Son Haberler
Samsunlu öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarından başarılar ile döndü Yerel Haberler
Samsunlu öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarından başarılar ile döndü
Belediyelerden çıkarılan işçilerin sayısı 800’ü geçti Yerel Haberler
Belediyelerden çıkarılan işçilerin sayısı 800’ü geçti
Bedir Seferoğlu kimdir? Bedir Seferoğlu hangi gazetelerde çalışmıştır? Yaşam
Bedir Seferoğlu kimdir? Bedir Seferoğlu hangi gazetelerde çalışmıştır?
Fetullah Gülen öldü mü? Tele1'in ABD'de yaşayan temsilcisi açıkladı Gündem
Fetullah Gülen öldü mü? Tele1'in ABD'de yaşayan temsilcisi açıkladı
Diyarbakır’daki feci kazada ölü ve yaralılar var Yerel Haberler
Diyarbakır’daki feci kazada ölü ve yaralılar var
Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı Gündem
Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı
Erkenci meyvede hasat zamanı! Tam 16 çeşit... Yerel Haberler
Erkenci meyvede hasat zamanı! Tam 16 çeşit...