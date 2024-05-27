Emre Belözoğlu bağıra bağıra düştü

Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Ankaragücü, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent ekibi 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 4-2'lik skorla mağlup oldu. Beraberliğin bile yettiği Ankaragücü bu sonuçla Süper Lig'e veda etti.

KOŞUN LAN! ALLAH'INIZDAN KORKUN!

Karşılaşmaya damga vuran olay Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun futbolcularına isyanıydı. Kulübede çılgına dönen Emre Belözoğlu'nun yenik duruma düştükten sonra sahaya "Koşun lan! Allah'ınızdan korkun!" dediği anlar kameraya yansıdı.

KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN AFFETMEYECEĞİM

Emre Belözoğlu'nun ağladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşayan Emre Belözoğlu, "Hayatımın en büyük acı tecrübesini yaşadım. Hiçbir zaman kalbimin hiçbir yerinde hissetmeyeceğim bir duyguydu bu. Ama ömrümün sonuna kadar da Ankaragücü camiasına bunu yaşatan kişilerden birisi olarak kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğimi söyleyebilirim. Çok üzgünüm, benden yana bütün camiaya hakkım helal olsun" dedi.