Okan Buruk küfür ederken yakalandı

Süper Lig'de Konyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligde 24. kez mutlu sona ulaştı.

Konya'da başlayan şampiyonluk kutlamaları, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti.

A takımın antrenman yaptığı yere toplanan Galatasaray taraftarları, büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutladı.

Florya'yı tıklım tıklım eden taraftarlara tesis balkonuna çıkan futbolcular ve teknik heyet eşlik etti.

OKAN BURUK'TAN KÜFÜRLÜ KUTLAMA

Galatasaray taraftarı Sezen Aksu'nun şarkısı olan 'Şinanay' şarkısını söyledi.

Şarkıyı biraz değiştirip söyleyen taraftarlar, şarkının sonuna 'Ananızı s....n Galatasaray' sözlerini ekledi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da bu kelimeleri söylerken kameralara takıldı.

Bu anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.