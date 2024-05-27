Arda Güler'in Dortmund maçında oynayıp oynamayacağını açıkladı

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Arda Güler'in Dortmund maçında oynayıp oynamayacağını açıkladı

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund ile oynayacakları maç öncesi Arda Güler ile ilgili konuştu.

Real Madrid ve Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

1 Haziran Cumartesi günü oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu maç öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in final maçında oynayıp oynamayacağı ile ilgili konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Arda'nın finalde oynayabileceğini ifade ederek, "Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında bize çok faydalı olabilir. Gol serisi var. Yüzde 100 başarılı. Arda Güler, final maçı için önemli bir seçenek olabilir." dedi.

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12 MAÇTA 6 GOL
Bu sezon Real Madrid ile 12 maçta süre alan Arda Güler, 6 gol atma başarısı gösterdi.

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