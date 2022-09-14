Emre Belözoğlu'ndan İtalyanca sürprizi: Fatih Terim'le ilgili flaş sözler

Başakşehir'in Fiorentina ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi teknik direktör Emre Belözoğlu düzenlediği basın toplantısına İtalyanca konuşmasıyla damga vurdu.

Belözoğlu, "Gruba iyi başladık. Ama Fiorentina'nın da değerini biliyoruz. Çok güçlü bir takım. Önceki fikstürlerde çok fazla maç kazanamadılar ama hala onları grupta favori olarak görüyorum. Yarınki maç farklı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bir İtalyan gazetecinin Fatih Terim'le ilgili bir sorusuna Belözoğlu İtalyanca yanıt vererek herkesi şaşırttı. Belözoğlu, "Fatih Terim çok değerli bir antrenör. Fatih Terim, Türk futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. O İtalya'da Fieorentina'yı çalıştırırken Türkiye'de herkes orayı utmayı başladı. Galatasaray'da benim antrenörlüğümü yaptı.Herkes onun gibi olmak ister, kendisini çok severim. Bildiğim kadarıyla hoca yarın bizimle beraber olacak. Zaten stadın ismi de kendi ismi. Fatih Terim ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman yeri farklı" diye konuştu.