Özgür Özel'den Ayhan Bora Kaplan açıklaması. 'Soylu'nun dokunulmazlığı kaldırılacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de İpek Özbey moderatörlüğünde, Sözcü yazarı gazeteci Uğur Dündar ve Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli öznelerden birinin Süleyman Soylu olduğunu ifade ederek, Soylu’nun dokunulmazlığının kaldırılıp yargı önünde bildiklerini anlatması gerektiğini ifade etti.

Özel yaptığı açıklamada,

Ayhan Bora Kaplan’ın aileden birisiyle beraber Kızılay’ın ortasında korsan cd satışı yapan birisi olduğunu, abisini tartaklayan kişiyi vurarak hapse düştüğünü, çıktıktan sonra uyuşturucuya düşen biri olduğunu hatırlattı.

“UCU BAŞKA YERLERE DOKUNDUĞU İÇİN BAZI SUÇLARIN ÜZERİNDE DURULMUYOR”

Özel ”Ucu başka yerlere dokunduğu için bazı suçların çok üzerinde durulmuyor herhalde” diyerek, Kaplan dosyasının enine boyuna tartışıldığında tehdit, adam kaçırma bir sürü şey olduğunu, öte yandan devlete emanet yurtlardaki 18 yaşına yaklaşan kimsesiz genç kızların iş bulma çalıştırılma vaadiyle ilk önce garsonluk daha sonra da yok içkili lokanta denilerek felaket bir senaryonun içine sokulduğunu ve bütün bu rezilliklerin içinde olduğunu ifade etti.

“BEN SÜLEYMAN SOYLU KONUŞSUN DEDİM”

Özgür Özel, “Benim yanımdan giden biri bununla buluştu. 15 Temmuz gecesi muhataplarımızı aradık, Meclis’in açılması gerekir, gelirler burayı sararlar meclisi ele geçirmiş olurlar meclisi açıp buradan direnelim dedik. Döndük dolaştık Meclis’e gittik, ikinci konuşmayı ben, üçüncü konuşmayı Mehmet Muş, Erhan Akçay, sonra Bekir Bozdağ konuştu. O sırada bizim yanılmıyorsam Levent Gök konuştu. Süleyman Soylu da orada oturuyor. Ben Süleyman Bey konuşsun dedim. Kalktı geldi, kürsüye ve Meclis Başkanı’na dedi ki, benim zamanım geldi arkadaşlarla TRT önünde buluşacağım gençlerle dedi” ifadelerini kullandı.

“SOYLU’NUN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK, YARGI ÖNÜNDE BİLDİKLERİNİ ANLATACAK”

Özel, “Sonra Soylu’nun TRT önüne gittiği, kayıp silahlar konusunda TRT önünde buluştuğu birtakım sivil kişilere silah dağıttığı tartışmaları yapıldı. Sonra bu kişilerin Ayhan Bora Kaplan ekibi olduğu ortaya çıktı. Belli bir süre sonra Soylu içişleri bakanı oluyor ardından da Soylu’nun tartışmalı süreci. Kaplan’ın himaye edildiğine ilişkin iddialar çok ciddi. Aslında gizli özne diyebileceklerimizden biri de Soylu. Eğer bu soruşturma dört başı mamur yürüyecekse Soylu hakkında bir fezleke hazırlanacak, gelecek, oy birliği ile karma komisyondan geçecek, dokunulmazlığı kaldıracak, yargı önünde bildiklerini anlatacak ki bu olay gerçekten çözülebilsin” ifadelerini kullandı.