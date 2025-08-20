Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den transfer yapıyor!

Trednyol Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Antalyaspor, aradığı golcüyü buldu. Akdeniz ekibinin teknik patronu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin milli oyuncusunu istiyor.

Fenerbahçe’de Jhon Duran, Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca’nın ardında fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun, transfer gündeminden düşmüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun raporu doğrultusunda bugüne kadar 11 transfer yapan ve takviye için de çalışmalarını sürdüren Antalyaspor’da hücum hattı için yoğun bir mesai harcıyor.

Sağ kanat takviyesi isteyen Emre Belözoğlu’nun rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Jackson Muleka ile maddi konularda anlaşma sağlanamazken, golcü futbolcu da Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

ANTALYASPOR CENK TOSUN İÇİN BİR KEZ DAHA HAREKETE GEÇTİ

Muleka’dan istediği sonucu alamayan Antalyaspor, yeniden Cenk Tosun için devreye girdi. Akdeniz ekibi, bir kez daha sarı-lacivertlilerin kapısı çalarken, Fenerbahçe cephesinden henüz net bir karşılık verilmediği öğrenildi.

