Beşiktaş'ta sürpriz! O oyuncu takımdan ayrılıyor

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista yol ayrımında. Vasco da Gama, defans hattını takviye etmek için Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Kulüp Başkanı Pedrinho, oyuncuyu yakından izlemek ve Beşiktaş'ın temsilcileriyle görüşmek üzere İcra Direktörü Admar Lopes'i, İstanbul'a gönderdi. Gabriel Paulista'yı bir başka Brezilya ekibi Corinthians da istiyor. Vasco daha önce G.Saray'dan Cuesta'yı transfer etmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı.

