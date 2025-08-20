Büyük sürprizi resmen duyurdular! Ezeli rakipten Kim Min-Jae bombası: Galatasaray...

Bayern Münih'te geleceği tartışılan Kim Min-Jae için transferde hareketli günler yaşanıyor. Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae için eski takımının ezeli rakibi devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de başlayan Avrupa kariyerinde basamakları hızla tırmanan Kim Min-Jae, Napoli'de yaşadığı şampiyonluğun ardından dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilmişti. Bu performansıyla dünya devlerinin listesine giren Kim Min-Jae 42 milyon euro bedelle Bayern Münih'e imza atmıştı.

Alman devinde beklenen etkiyi gösteremeyen Kim Min-Jae için ayrılık iddiaları gündemdeydi. 28 yaşındaki stoper için sürpriz bir takım devreye girdi.

KIM MIN-JAE'YE JUVENTUS TALİP OLDU

Kim Min-Jae için eski takımının ezeli rakibi devreye girdi. Daha önce Napoli forması giyen Güney Koreli stopere Serie A'dan talip çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre; Juventus, Kim Min-Jae için Bayern Münih'in kapısını çaldı. Haberde Kim Min-Jae'nin de Torino ekibinde forma giymeye sıcak baktığı kulüpler arasındaki bonservis pazarlığının ise sürdüğü belirtildi.

Bayern Münih cephesinin özellikle Jonathan Tah transferi sonrası arka plana düşen Kim Min-Jae için 50 milyon euro talep ettiği bilgisi haberin detaylarında yer aldı.

Öte yandan Kim Min-Jae'nin adı, yaz transfer döneminin başlarında Galatasaray ile de anılmıştı.

KIM MIN-JAE BAYERN FORMASIYLA 80 MAÇA ÇIKTI

Kim Min-Jae, Bayern Münih formasıyla 2 sezonda 80 maçta forma giydi. Yıldız savunmacı, bu mücadelelerde 4 gol ve 2 asist üretti.

