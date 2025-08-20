Fenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yolların ayrılması an meselesi. Sarı-lacivertliler, Edson Alvarez'i kadrosuna kattıktan sonra Faslı oyuncuyu takımdan göndermeyi planlıyor.

Transfer döneminin sonlarına doğru vites yükselten Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattıktan sonra gözünü orta saha transferine çevirdi. Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta saha Edson Alvarez için West Ham United ile 3 milyon euro kiralama bedeli üzerinde anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin 4.5 milyon euro yıllık maaş önerdiği 27 yaşındaki oyuncuya, Borussia Dortmund, Inter ve Porto da talip oldu. Alvarez, son kararını verecek.

EDSON ALVEREZ İMZA ATTIKTAN SONRA SOFYAN AMRABAT GİDECEK

Fenerbahçe'de Edson Alvarez, transferinin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertliler, Edson Alvarez'i kadrosuna katması durumunda Faslı orta saha Sofyan Amrabat ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı!
