Fenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı!

Transfer döneminin sonlarına doğru vites yükselten Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattıktan sonra gözünü orta saha transferine çevirdi. Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta saha Edson Alvarez için West Ham United ile 3 milyon euro kiralama bedeli üzerinde anlaşma sağladı.



Fenerbahçe'nin 4.5 milyon euro yıllık maaş önerdiği 27 yaşındaki oyuncuya, Borussia Dortmund, Inter ve Porto da talip oldu. Alvarez, son kararını verecek.

Yılın sürprizini resmen duyurdular! Alexander Sörloth lige geri dönüyor

Anderson Talisca ezeli rakibe gidiyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Fenerbahçeliler şoka uğradı

EDSON ALVEREZ İMZA ATTIKTAN SONRA SOFYAN AMRABAT GİDECEK

Fenerbahçe'de Edson Alvarez, transferinin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertliler, Edson Alvarez'i kadrosuna katması durumunda Faslı orta saha Sofyan Amrabat ile yolların ayrılması bekleniyor.

Anlaşma resmen sağlandı! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için servet ödeyecek: İşte Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe...

Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor!