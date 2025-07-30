Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Teklif kabul edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Teklif kabul edildi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ognjen Mimovic için harekete geçti. Akdeniz ekibi, sarı-lacivertlilere teklif yaptığı tekliften olumlu yanıt aldı ve oyuncunun kararını beklemeye geçti.

Fenerbahçe'de gönderilecek futbolcular netleşirken, gözden çıkarılan isimlerin talipleri de çıkmaya başladı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki Sırp futbolcu için kırmızı-beyazlılar resmi kiralama teklifini sarı-lacivertli kulübe iletti.

GARANTİ VERİLDİ

Antalyaspor'un teklifinde dikkat çeken en önemli detay, Mimovic'e as kadro garantisi sunulması oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, oyuncunun gelişimi için düzenli forma şansı vermeye hazır. Bu da Antalyaspor'un elini güçlendiriyor.

Jose Mourinho'dan olay paylaşım! Fenerbahçe'de büyük kriz: Yönetimi taraftarın önüne attıJose Mourinho'dan olay paylaşım! Fenerbahçe'de büyük kriz: Yönetimi taraftarın önüne attı

ognjen-mimovic-fenerbahce-1738751318-160293.jpeg

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor! İnanılmaz takas: Herkes Beşiktaş ile anlaştı derken....Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor! İnanılmaz takas: Herkes Beşiktaş ile anlaştı derken....

HOFFENHEIM DA TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen genç oyuncu için sadece Antalyaspor değil, Avrupa'dan da talipler çıktı. Bundesliga temsilcisi Hoffenheim, Mimovic'i rotasyonda kullanmak amacıyla resmi teklifini sundu. Sarı-lacivertli kulüp, hem Antalyaspor'un hem de Alman ekibinin teklifine olumlu yanıt verdi. Son karar ise oyuncuya bırakıldı.

Galatasaray Victor Osimhen'i bitirdi! İstanbul'a ne zaman geleceği açıklandıGalatasaray Victor Osimhen'i bitirdi! İstanbul'a ne zaman geleceği açıklandı

Real Madrid Arda Güler'i yıktı!Real Madrid Arda Güler'i yıktı!

Fenerbahçe ile görüşüyordu! Armand Lauriente'nin menajerinden açıklamaFenerbahçe ile görüşüyordu! Armand Lauriente'nin menajerinden açıklama

Son Haberler
Bağ evinde öldürülmüştü: Kan donduran cinayetini satır satır anlattı!
Bağ evinde öldürülmüştü: Kan donduran cinayetini satır satır anlattı!
Beşiktaş'tan rekor satış! Gedson Fernandes'in bonservisi açıklandı
Beşiktaş'tan rekor satış! Gedson Fernandes'in bonservisi açıklandı
AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm
AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm
Ordu Kumru Fatsa Karayolu'nda 3 yaralı
Ordu Kumru Fatsa Karayolu'nda 3 yaralı
HSBC'ye kötü haber! İkinci çeyrekte yüzde 29 düştü
HSBC'ye kötü haber! İkinci çeyrekte yüzde 29 düştü