Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Teklif kabul edildi

Fenerbahçe'de gönderilecek futbolcular netleşirken, gözden çıkarılan isimlerin talipleri de çıkmaya başladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki Sırp futbolcu için kırmızı-beyazlılar resmi kiralama teklifini sarı-lacivertli kulübe iletti.

GARANTİ VERİLDİ



Antalyaspor'un teklifinde dikkat çeken en önemli detay, Mimovic'e as kadro garantisi sunulması oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, oyuncunun gelişimi için düzenli forma şansı vermeye hazır. Bu da Antalyaspor'un elini güçlendiriyor.

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HOFFENHEIM DA TEKLİF YAPTI



Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen genç oyuncu için sadece Antalyaspor değil, Avrupa'dan da talipler çıktı. Bundesliga temsilcisi Hoffenheim, Mimovic'i rotasyonda kullanmak amacıyla resmi teklifini sundu. Sarı-lacivertli kulüp, hem Antalyaspor'un hem de Alman ekibinin teklifine olumlu yanıt verdi. Son karar ise oyuncuya bırakıldı.

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