Galatasaray Victor Osimhen'i bitirdi! İstanbul'a ne zaman geleceği açıklandı

Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'i kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından Victor Osimhen transferi için anlaşmaya vardı.

VICTOR OSIMHEN BUGÜN GELİYOR

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri ise perşembe günü gerçekleştirilecek.

Real Madrid Arda Güler'i yıktı!

Galalatasaray bombayı patlattı! Kaleye öyle bir isim geliyor ki: Donnarumma da Ederson da gölgede kalacak

75 MİLYON EURO ÖDENECEK

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor.

Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor.

Geldiği gibi gidiyor! Mourinho biletini kesti: Fenerbahçe'de hiç beklenmedik ayrılık

LAZIO MAÇI ÖNCESİ İMZA

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.

Yasin Öztekin'den olay imza! Nereden nereye

Galatasaray'da büyük kriz! Davinson Sanchez'in isteği isyan ettirdi

2 oyuncudan 60 milyon euroluk piyango! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak