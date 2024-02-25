Emre Belözoğlu kararını açıkladı. Ankaragücü taraftarı merakla bekliyordu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Emre Belözoğlu kararını açıkladı. Ankaragücü taraftarı merakla bekliyordu
Kayserispor mağlubiyeti sonrası istifa sinyali veren Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son kararını açıkladı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu 2-0'dan öndeyken 3-2 yenildikleri Kayserispor maçının ardından istifa sinyali vermişti.

Yönetim kurulu ve futbolcularla bir görüşme yaptığını açıklayan Belözoğlu, "Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce camiamıza verdiğimiz bir söz vardı. O sözü tutacağız… Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz. Bu şehri, bu camiayı çok seviyorum. Taraftarlarımız; futbolcularımıza ve bize olan güven ve inançlarını asla yitirmesinler."

Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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