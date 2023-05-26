Emre Belözoğlu kupa finali öncesi: Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe sözleri şaşkınlık yarattı.

Emre Belözoğlu kupa finali öncesi: Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı Fenerbahçe açıklamasıyla akılları karıştırdı.

Emre Belözoğlu “Ben oynadığım her takımda futbolcuyken formanın hakkını verdim ama en çok kendimi Fenerbahçe’ye ait hissettim” derken şu ifadeleri kullandı:

Orada çok güzel günlerim geçti, çok üzüldüğüm günler de oldu. Ben bugün Başakşehir’in teknik sorumlusuyum. Finalde Başakşehir’in başarısı için her şeyi yapacağım. Nasıl Başakşehir’de futbol oynarken Fenerbahçe’ye karşı oynadığım maçlar gibi aynısını yine yapacağım. Bizler bu işi profesyonel yapıyoruz ama Fenerbahçe oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıraları var.

"KALBİMİN EN GÜZEL YERİNDE"

O yüzden Fenerbahçe kalbimizin en güzel yerinde ama bu hayatta profesyonellik de var. Ben ve kulübüm lig kupasından sonra müzesine bir tane Türkiye Kupası kazandırmak istiyoruz. Önümde büyük hedeflerim var, bunlardan bir tanesi de 15 gün sonra oynayacağımız final maçı. İnşallah hak edenin kazandığı bir final oynarız ve kupayı kazanan taraf biz oluruz.

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