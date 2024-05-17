100 litrelik akvaryumu çilekle doldurup 12 saatte tüketti

Kaynak: Haber Merkezi
100 litrelik akvaryumu çilekle doldurup 12 saatte tüketti
Bir sosyal medya kullanıcısı, 100 litrelik bir akvaryumu çilekle doldurup tüm çilekleri 12 saatte yedi. Bu ilginç anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve yoğun ilgi gördü.

Sosyal medya, her geçen gün daha da ilginç ve yaratıcı içeriklerle dolup taşıyor. Bu sefer, bir sosyal medya kullanıcısı 100 litrelik bir akvaryumu çilekle doldurup, bu çilekleri 12 saat içinde tüketerek dikkatleri üzerine çekti. Bu sıra dışı etkinlik, sosyal medya platformlarında kısa sürede viral oldu ve çok sayıda yorum aldı.

Kullanıcı, hazırladığı videoda devasa akvaryumu taze çileklerle doldurduktan sonra, çilekleri yavaş yavaş tüketmeye başladı. 12 saat boyunca süren bu maraton, izleyicilerin ilgisini çekti ve pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Videoyu izleyenler, kullanıcıya destek mesajları gönderirken, bazıları ise böylesine büyük bir miktar çileği nasıl tüketebildiğine dair şaşkınlıklarını dile getirdi.

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