Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray mesajı: Benim için çok değerli

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı, Eryaman Stadı'nda ağırlayacak olan Ankaragücü'nde; teknik direktör Emre Belözoğlu basın toplantısı düzenledi.

Rakiplerinin Fenerbahçe ile birlikte sezonun en iyi takımı olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Ligdeki konumumuzu belirlemesi açısından önemli bir maç. Organizasyonumuza bağlı kalmalıyız. Geçen senenin şampiyonuyla karşılaşacağız. 5 maçlık ceza sonrası taraftarımızla ilk lig maçına çıkacağız. Galatasaray karşısında sahadan mutlu ayrılmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek planlarımız var. İnşallah uygulamada da sıkıntı olmaz" dedi.

Galatasaray'ın başında bulunan Okan Buruk'un kendisi için çok değerli olduğunu kaydeden Emre Belözoğlu, "İşimin gereğini yaparım. Okan hoca da hırslı ve motivasyonu yüksek bir kişi. Beraber futbol oynadık. Bugün Ankaragücü'nün başarısı benim için her şeyden önemli" diye konuştu. Emre Belözoğlu son olarak yeni transfer Bassogog'un lisansının cuma günü çıkacağını belirterek, "En hazır oyuncu kimse Galatasaray karşısında kullanmak istiyoruz" yorumunu yaptı.