UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Galatasaray ve Sparta Prag karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta oynanacak ilk maçın başlamasına dakikalar kala sarı-kırmızılı taraftarlar stadı doldurmaya başladı.

Konuk ekibinde anlaması için tezahüratları İngilizce yapan Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan "we are the best Galatasaray" yani "en iyi Galatasaray biziz" dedi.