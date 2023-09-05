Emre Kocadağ Nuri Alço oldu

Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ, düzenlenen bir partide görüntülendi. Kocadağ'ın üzerindeki kıyafet ise gündem oldu.

Emre Kocadağ Nuri Alço oldu

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Asbaşkan Emre Kocadağ, bir kostüm partisinde objektiflere yakalandı.

Asbaşkan Emre Kocadağ, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi'nin Instagram hikayesinde üzerinde röpteşambr ile görüldü.

Kocadağ'ın partideki ilginç kıyafeti, sosyal medyada gündem oldu.

HİKAYE KALDIRILDI
Emre Kocadağ'ın göründüğü kostüm partisi paylaşımı, Kiresepi tarafından sosyal medyadan kaldırıldı.

Bazı taraftarlar Kocadağ'ı tiye alarak, "Nuri Alço" yorumu yaptı.

NURİ ALÇO'YA BENZETİLDİ
Emre Kocadağ'ın üzerindeki röpteşambır, oyuncu Nuri Alço'nun filmlerdeki gazozlu sahnelerini anımsattı.

Bu görüntü sosyal medyada gündem oldu.

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