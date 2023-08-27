Emre Kocadağ'dan flaş açıklama: Üzülmeye devam edecekler

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, istifa iddialarına sert yanıt verdi.

Kocadağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Bugün bir internet sitesinde; Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin resmi olmasa da görevi bıraktığı, şahsımın görevi devraldığı ve seçime gideceğimiz şeklinde yalan üzerine kurgulanmış bir haber yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında bir rekabet varmış algısını oluşturarak; kulübümüzün çalışanlarını, sporcularını, ilişkide olduğumuz kurum ve kuruluşları tedirgine tmeye, şahsi menfaatleri için kulübümüze zarar vermeye çalışanlar bu emellerine asla erişemeyeceklerdir.

Başkanımız görevini gösterişe gerek duymadan, sükse yapma amacında olmadan yürütürken biz de onunla bu yolda sonuna kadar kulübümüze hizmet etmek gayesiyle yola devam edeceğiz.

Şahsi hedefleri uğruna Beşiktaşımızın kaybetmesini bekleyenler ve bundan haz duyanlar üzülmeye devam edecekler."