Fenerbahçe ve Galatasaray transfer bombalarını patlatırken Beşiktaş Asbaşkanı partide görüntülendi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, katıldığı bir partide sosyal medya fenomeninin kamerasına takıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Galatasaray transfer bombalarını patlatırken Beşiktaş Asbaşkanı partide görüntülendi

Editör: Ufuk Cingöz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ'ın görüntüleri gündem oldu.

PARTİDE GÖRÜNTÜLENDİ
Galatasaray ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ bir partide objektiflere yakalandı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇEKTİ
Asbaşkan Emre Kocadağ, Rachel Araz Kiresepi'nin Instagram hikayesinde üzerinde röpteşambr ile görüldü.

Kocadağ'ın kendisine Yeşilçam temalı kostümlü bir doğum günü partisi düzenlediği öne sürüldü.

HİKAYE KALDIRILDI
Kiresepi, hikaye paylaşıldıktan birkaç saat sonra ise hikayeyi kaldırdı.

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