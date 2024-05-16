Diyanet’e her gün 16 bin asgari ücret. Lüks harcamalarıyla birçok bakanlığı geride bıraktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılının ilk çeyreğinde yaptığı toplam harcama belli oldu. 2024 yılına 91 milyar 824 milyon 805 bin TL bütçesiyle başlayan Diyanet’in, Ocak-Nisan döneminde 30 milyar TL’den fazla para harcadığı öğrenildi.

Lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantılarıyla sık sık gündeme gelen Diyanet’in dört aylık harcaması, 12 aylık bütçesinin yüzde 35’ini oluştururken, Diyanet’in, çok sayıda bakanlığı geride bırakan nisan ayı harcaması kayıtlara, 7 milyar 488 milyon TL olarak geçti.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL’lik, şubat ayında ise 7 milyar 165 milyon 217 bin TL’lik, mart ayında ise 7 milyar 454 milyon 114 bin TL’lik harcama yaptı. Diyanet nisan ayında da geleneği bozmadı ve Başkanlığın nisan ayında 7 milyar 488 milyon 621 bin TL harcadığı belirlendi.

Ocak-Nisan 2024 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı toplam harcama ise 31 milyar 834 milyon 84 bin TL’ye ulaştı. Diyanet’in harcamaları birçok kamu kurumun üstüne çıkarken, Başkanlığın geride bıraktığı kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yer aldı.

Ayrıca Diyanet’in; Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fazla harcama yaptığı tespit edildi.

2024 yılının ilk çeyreğinde Diyanet toplamda 31,8 milyar TL harcarken, bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının harcamaları ise şu şekilde:

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 12 milyar 3 milyon 940 bin TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 23 milyar 582 milyon 265 bin TL

• Ticaret Bakanlığı: 10 milyar 975 milyon 360 bin TL

• Avrupa Birliği Başkanlığı: 147 milyon 298 bin TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 14 milyar 977 milyon 842 bin TL

• Dışişleri Bakanlığı: 8 milyar 395 milyon 972 bin TL

ADETA PARA ÖĞÜTÜYOR

Diyanet’in dört ayda yaptığı 31,8 milyar TL’lik harcama, günlük 265 milyon 284 bin TL’ye denk geliyor. Diyanet’in dört ayda imza attığı harcama, 1 milyon 872 bin 372 asgari ücreti toplamından oluşuyor.

408 ARACININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın envanterinde bulunan kiralık araçlarının dışında 408 aracının daha olduğu ortaya çıkmış ve bu durum, vatandaşların tepkisini çekmişti. Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet, 91,8 milyar TL’lik bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakırken, Ali Erbaş’ın kullanımına sunulan Audi A8'in de arasında olduğu kiralık araçların dışında, 408 aracının daha bulunduğu belirtilmişti.