Emre Kocadağ'dan G.Saray'a flaş gönderme: Gedson transferiyle iyi bir ders verdik

Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ, Augsburg ile oynanan hazırlık maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Kocadağ, Halil Dervişoğlu transferinin sürecinden bahsetti.

Emre Kocadağ'dan G.Saray'a flaş gönderme: Gedson transferiyle iyi bir ders verdik

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Augsburg ile karşılaştı.

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları;

-Halil Dervişoğlu listemizde yoktu. Babası, menajerlik görevini de yapıyor. Ekibimizle yakınlaşması var. Oğlunun, Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. Şenol Hoca'nın da bunda etkisi var, bunun için oğlunu getirmek istedi. Şartlarımızı sunduk. Oyuncunun beklentisi uymadı. Şenol Hoca zaten basın toplantısında noktayı koydu. Kendisi spor camiasının bilge kişiliği. Bazen lafı gediğine koyuyor. Oyuncunun babası dün akşam duygusal yaklaşımı oluyor. Hocamızı ve Ceyhun Bey'i arıyor. Oğlunun, Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylüyor. 1-2 saat sonra süreç başka takıma kayıyor. Dediğim gibi bizim gündemimizde yoktu, kendilerinin talebiyle gündemimize girdi. Zaten çok fazla maaş beklentisi vardı, karşılamayacağımızı söyledik. Sosyal medyada yandaş medya aracılığıyla yaptırdıkları haberler var.

-Rosier ve Ghezzal transferlerinde de ilgileri oldu. Gedson transferiyle iyi bir ders verdik, bizim için konu orada kapandı. İhtiyacı olan bir oyuncuyu, Beşiktaş parayı basar ve alır. Bizim için ihtiyaç durumunda bir oyuncu değildi. Para yarışında biz olmadık ve olmayacağız. Beşiktaş'ı kullanarak bir şey elde etmeye çalışıyorlarsa, biz geri çekiliriz. İstediğimiz oyuncu varsa, biz alırız.

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