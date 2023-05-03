Emre Ulaş Cilalı Taş Devri geri döndü. Sabah 08.30'da Yeniçağ'da yayınlanacak

Yaptığı çizimlerle siyaseti en güzel şekilde karikatürize eden ve güldürürken düşündüren efsane karikatürist Emre Ulaş geri döndü.