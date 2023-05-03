Emre Ulaş Cilalı Taş Devri geri döndü. Sabah 08.30'da Yeniçağ'da yayınlanacak

Yıllarca Yeniçağ gazetesinde yaptığı çizimlerle adından söz ettiren ödüllü karikatürist Emre Ulaş’ın ilk karikatürü yarın saat 08.30’da Yeniçağ’da
İşte Emre Ulaş’ın kaleminden bazı karikatürler:
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Yaptığı çizimlerle siyaseti en güzel şekilde karikatürize eden ve güldürürken düşündüren efsane karikatürist Emre Ulaş geri döndü.
Yıllarca Yeniçağ gazetesinde yaptığı çizimlerle adından söz ettiren ödüllü karikatürist Emre Ulaş’ın ilk karikatürü yarın saat 08.30’da Yeniçağ’da
İşte Emre Ulaş’ın kaleminden bazı karikatürler: