Emre Ulaş'tan unutulmayacak seçim karikatürü. 14 Mayıs akşamı yaşanacakları çizdi

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs'a sayılı günler kala Emre Ulaş'tan çok konuşulacak bir karikatür geldi. 14 Mayıs günü yaşanacakları anlatan Ulaş, boş tencere tavalar ile Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi kovalayan kadınları çizdi.

Türkiye'de, cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümüne denk gelen 14 Mayıs seçimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gideceği yönünde değerlendiriliyor.

Yabancı basına göre Erdoğan'ın seçimi kaybetme olasılığının başlıca nedenleri arasında halkın refahının, eşitliğin ve temel ihtiyaçları karşılama gücünün son yıllarda alt üst olması yer alıyor.

Artan enflasyon karşısında faiz oranlarını düşürme politikası sebebiyle Türk Lirası'nın değer kaybedişi ve derinleşen hayat pahalılığı sonucu Erdoğan'a verilen destek azaldı.

Uluslararası analize göre ekonomik refahtaki kötüye gidiş, çok daha önce, AK Parti iktidarı için de bir kırılma noktası olan 2013'te baş gösterdi. Aynı dönemde piyasa likiditesindeki küresel çapta tersine dönüş, Türkiye'yi ve gelişmekte olan diğer piyasaları fon arayışı içinde bıraktı. Doların yükselişi ile devam eden süreç enflasyonun kara deliğe dönişmesi ile sonuçlandı.