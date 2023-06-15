Emre Ulaş’tan hafızalara kazınacak karikatür

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazanmasının ardından CHP’de başlayan “değişim” tartışmasıyla ilgili, Emre Ulaş, hafızalardan silinmeyecek bir karikatür çizdi.

Karikatürde bir siyasetçi Erdoğan’a “Efendim CHP’de değişim rüzgarları esiyor. Biz onu da daha iyi yaptığımızı göstersek?” diye soruyor.

Erdoğan, siyasetçinin sorusunu, “Haklısın iyi fikir” diyerek yanıtlayıp “ampül” şeklindeki kafasını çıkarıp yenisini takıyor ve “Sonuçta değişim bizim işimiz” diyor.

İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL 'DEĞİŞİM HAREKETİ' BAŞLATMIŞTI

İmamoğlu ve Özgür Özel’in ‘değişim hareketi’ başlattığı CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi ortaya çıktı. Kulislerde konuşulan bilgiye göre Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir atama yapmayı düşünüyor.