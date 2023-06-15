Emre Ulaş’tan hafızalara kazınacak karikatür

CHP'ye de ampul taktı. Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş’tan iktidar kanadıyla ilgili dikkat çeken bir karitakür daha geldi.

Emre Ulaş’tan hafızalara kazınacak karikatür

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazanmasının ardından CHP’de başlayan “değişim” tartışmasıyla ilgili, Emre Ulaş, hafızalardan silinmeyecek bir karikatür çizdi.

Karikatürde bir siyasetçi Erdoğan’a “Efendim CHP’de değişim rüzgarları esiyor. Biz onu da daha iyi yaptığımızı göstersek?” diye soruyor.

Erdoğan, siyasetçinin sorusunu, “Haklısın iyi fikir” diyerek yanıtlayıp “ampül” şeklindeki kafasını çıkarıp yenisini takıyor ve “Sonuçta değişim bizim işimiz” diyor.

karikatur.jpeg

İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL 'DEĞİŞİM HAREKETİ' BAŞLATMIŞTI

İmamoğlu ve Özgür Özel’in ‘değişim hareketi’ başlattığı CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi ortaya çıktı. Kulislerde konuşulan bilgiye göre Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir atama yapmayı düşünüyor.

İlgili Haberler
Emre Ulaş şikayet edenlerin yeniden Erdoğan'a oy vermesinin nedenini çizdi
Emre Ulaş CHP'deki son tangoyu açıkladı
Emre Ulaş'tan unutulmayacak seçim karikatürü. 14 Mayıs akşamı yaşanacakları çizdi
Efsane geri döndü. Emre Ulaş çizecek ortalık yıkılacak
Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen baba itirafı Magazin
Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen baba itirafı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Evin kapısında asılı bulunan köpekle ilgili açıklama Güncel
Evin kapısında asılı bulunan köpekle ilgili açıklama
CHP'den flaş İmamoğlu açıklaması Güncel
CHP'den flaş İmamoğlu açıklaması
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Aşırı sıcaklara karşı uyarı Sağlık
Aşırı sıcaklara karşı uyarı
Faiz artıran Avrupa Merkez Bankası'ndan daha fazla artış sinyali Ekonomi
Faiz artıran Avrupa Merkez Bankası'ndan daha fazla artış sinyali