Erdoğan "15 Temmuz gecesi gibi..." deyince Emre Ulaş karikatürü patlattı

Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş, Erdoğan'ın "15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız" sözleriyle Türk demokrasisinde yarattığı etkiyi çizdi. İşte o karikatür...

Erdoğan "15 Temmuz gecesi gibi..." deyince Emre Ulaş karikatürü patlattı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 2 gün kala usta çizer Emre Ulaş, Erdoğan'ın "15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız" sözlerinin Türk demokrasisinde yarattığı etkiyi çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında seçimin yapılacağı 14 Mayıs günü için darbe girişimini hatırlatması dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZU HATIRLATTIĞI O SÖZLERİ

Erdoğan'ın paylaşımlarında seçim günü için "Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız" ifadelerini kullandı.

Emre Ulaş, Erdoğan'ın sözlerini şöyle karikatürize etti:

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