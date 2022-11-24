En avantajlı elektrik tarifeleri

Bu noktada size önerimiz, tüketim ihtiyacınıza göre sunulan elektrik tarifeleri seçeneklerine göz atabilirsiniz. Bu sayede size en uygun tarifeyi seçebilirsiniz.

Tarife seçeneklerini incelediğinizde, yılda 1.100 kWh altı elektrik tüketimi söz konusu olduğu takdirde, serbest olmayan tüketicilere ulusal tarife üzerinden kullanım ücretlendirmesi yapıldığını görebilirsiniz. Ulusal tarife, EPDK tarafından belirlenir. Güncel ulusal tarife bilgilerine göz atmak için Aydem Perakende'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sitede güncel verilerle hazırlanmış bir tablo yer alıyor ve bu tabloda merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Eğer son kaynak tedariki kapsamındaki tüketici statüsündeyseniz karşınıza iki farklı grup çıkıyor. Bu segmentte yer alan müşteriler, düşük tüketimli ve yüksek tüketimli olarak iki grupta ele alınıyor. Eğer yıllık elektrik tüketimi 50.000.000 kWh ve altında ise düşük tüketimli, bu değerin üstünde ise yüksek tüketimli tüketici konumunda yer alırsınız. Düşük tüketimli statüsünde olanlar, yine perakende satış tarifesi yani bilinen adıyla ulusal tarifeden yararlanabilir. Yüksek tüketimli grubunda yer alan tüketiciler ise son kaynak tedarik tarifesinden faydalanabilir.

Bunların haricinde, ‘’Son kaynak tedarik tarifesi nasıl hesaplanır?’’ sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bu hesaplama (PTF + YEKDEM) * KBK (1,0938) şeklinde gerçekleştiriliyor. Tarımsal faaliyetler için kullanılan elektrik enerjisi tüketiminde ya da ticarethanelerde kullanılan elektrik enerjisi tüketimlerinde bu değerlerin değişkenlik gösterdiğini de belirtmeliyiz. Bu faaliyetleri sürdürenler, öncelikle yıllık enerji tüketimlerini hesaplamalıdır. Böylelikle mevcut tabloda hangi grupta yer aldıklarını görebilir ve buna göre tarife seçeneklerini değerlendirebilirler.

Güncel tabloya ise yine aydemperakende.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Fakat tabloları incelerken hangi tarifeyi seçmeniz gerektiği konusunda aklınızda soru işaretleri oluşabilir. Bu gibi soru işaretlerini gidermek için 0850 800 0 186’yı arayarak Aydem Perakende’nin müşteri hizmetlerine ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz. Bu sayede doğru elektrik tarifesi seçiminden başvuru adımlarına kadar geçen sürecin tamamı hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.