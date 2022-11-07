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Loto 1.9 milyar dolara çıkınca herkes delirdi

ABD’nin ünlü lotosu Powerball'da büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı. Oynayanların büyük ikramiye için 6 rakamın hepsini bilmesi gerekiyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 09:34
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En azından onlar lotoyu çıkartıyorlar. Loto 1.9 milyar dolara çıkınca herkes delirdi

Loto 1.9 milyar dolara çıkınca herkes delirdi
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Cumhuriyet'in haberine göre, ABD'nin ünlü lotosu Powerball 39 haftadır devretmesinin ardından büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
ABD’nin 45 eyaleti, başkent Washington DC, Porto Riko ve Virgin Adaları’nda çekilen lotoda, oynayanların büyük ikramiye için 6 rakamın hepsini bilmesi gerekiyor.

Tüm rakamları bilme ihtimali 292.2 milyonda 1 olan lotoda, söz konusu büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması halinde lotodan tek seferde en fazla para kazanan talihli olarak dünya rekoru kıracak.

Bir önceki rekor ikramiye olan 1.59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü. Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pensilvanya'ya çıkmıştı.

Tahlililer, tek seferde veya 29 yılda taksitli şekilde ödüllerini alabiliyorken, büyük ikramiye federal ve yerel vergilere tabii tutuluyor.

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Harun Altınbaş
7.11.2022 10:04
Bizde hem halkın parası çalınıyor, hem de umutları.. Ziraat Bankasına borcunu ödemeyen halka milyonları verir mi? Çıktı göstrrseler bile hile. Her bayinin şifresi ellerinde, girerler bir ilin şifresi  
 
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