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Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı

ABD'de Vietnam gazisi 20 yıldır sürekli oynadığı lotodan bu kez büyük ikramiyeyi 1 değil tam 6 kez kazandı. Raymond Roberts "Seçtiğim rakamların dikkatlice bir araya getirdim. Doğum günü ile yıldönümü tarihlerinin kombinasyonu yazdım ve kazandım" dedi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 07:14
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ABD'li Vietnam gazisi Raymond Roberts doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı. Savaş gazisinin pes dedirten şansı

Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
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BBC'nin haberine göre, ABD'nin Massachusetts eyaletinde soğuk bir kış gününde, Raymond Roberts adlı Vietnam gazisi yakınındaki bir markete gitti ve son 20 yıldır yaptığı gibi loto oynadı.

Ancak bu sefer Roberts'ın "Sezgileri" ona, sadece 1 değil 6 bilet almasını ve her bilette aynı numaraları kullanmasını söyledi.

Roberts'ın şansına seçtiği numaralar çıktı.

Beş numarayı doğru şekilde tahmin edenlere ödül veren loto, aynı sayılarla birden fazla defa kazanmayı mümkün kılıyor.

Yani aynı numaraları seçen Roberts 6 kez kazanmış oldu.

Roberts, aldığı 5 biletin, neredeyse 2 milyon dolara tekabül eden ödülünü toplu şekilde almayı tercih etti.

Aldığı altıncı bilette "Yıllık ödeme" seçeneğini tercih eden Roberts'a ayrıca 20 yıl boyunca her yıl 25 bin dolarlık ödeme yapılacak.

Roberts, seçtiği rakamların dikkatlice bir araya getirildiğini ve doğum günü ile yıldönümü tarihlerinin kombinasyonu olduğunu belirtti. Daha önce de bu numaraları kullanan Roberts, ilk kez ödül kazanıyor.

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