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  • Sayısal Loto'da 180 milyon yine Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya çıktı

Sayısal Loto'da 180 milyon yine Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya çıktı

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş yapıldı ve 180 milyon 245 bin 96 TL olarak açıklanan büyük ikramiyeyi kazanan şanslı sayılar belli oldu. Canlı yayında gerçekleşen Sayısal Loto'da büyük ikramiye Antalya’nın Kumluca ilçesinden 1 kişiye çıktığı iddia edildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 09:52
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Sayısal Loto bombası.. 180 milyon liralık büyük ikramiye yine Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya çıktı. Bilin bakalım kime çıktı

Sayısal Loto'da 180 milyon yine Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya çıktı
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Çılgın Sayısal Loto'da 180.245.096,70 TL'lik dev ikramiye sahibini buldu. Büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiyeyi kazandıran numaralar, 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 şanslı numarayı bilen bir talihli kişi 180.245.096,70 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto’nun 16 Kasım tarihli çekilişinde dev ikramiye Antalya’nın Kumluca ilçesine isabet etti.

Çekilişte 5+1 bilen olmazken diğer ikramiyeler şöyle:

5 bilenler, 217 bin 108 lira 65’er kuruş

4 bilenler, bin 955 lira 90’ar kuruş

3 bilenler, 153 lira 80’er kuruş

2 bilenler, 14 lira 80’er kuruş alacak.

SÜPER LOTO'NUN DA ANTALYA'DAN BİR KİŞİYE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte, 187 Milyon 594 Bin 521 TL'nin Muğla Fethiye’den bir kişiye çıktığı iddia edilmişti.

 

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Kenan Memiş
17.11.2022 10:13
Genellikle, Sahte adres üretiyor, çekilişte rakamları kendilerinden bir kişiye çıkartıp, paranın kasada kalmasını sağlıyorlar. Kanaatimce, dur diyecek makamlar da pay aldığı için kimse dur demiyor.  
 
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